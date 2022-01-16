В Киеве из-за ковида умерли 10 человек

Подтвердили еще более 400 случаев болезни.

В Киеве за минувшие сутки, 15 января, выявили 403 больных коронавирусом. 10 человек скончались.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 227 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 154 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет. А также 15 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 5 женщин от 54 до 82 лет и 5 мужчин от 47 до 84 лет.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 150, в Дарницком - 76 и в Деснянском районе - 33 случая", - отметил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 71 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 349 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 326 650 жителей столицы.

Всего за период пандемии в Киеве 8 364 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 344 746.

Напомним, за субботу, 15 января, в Украине было зафиксировано 6 379 новых подтвердженных случаев коронавируса, умерли 88 человек.

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