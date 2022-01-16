В Одесской области произошел пожар из-за палатки из травы, погиб человек

Загорелась сухая трава.

В Одесской области загорелась самодельная палатка из травы, в результате чего на пожаре погиб человек.

Об этом сообщили местные спасатели.

"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что Одесском районе, в селе Лиманка, ЖМ "Радужный", горит сухая трава", - говорится в сообщении.

По прибытии на место спасатели установили, что пожар возник в самодельной палатке из веток и сухой травы.

Во время тушения пожара на месте было обнаружено обгоревшее тело, по предварительной информации – бездомный.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего.

От ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 7 спасателей.

Напомним, в Киевском ожоговом центре умерла медсестра Светлана Ватаманюк, получившая тяжелые ожоги во время пожара в Косовской центральной районной больнице 28 декабря.

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