В Одесской области произошел пожар из-за палатки из травы, погиб человек
Загорелась сухая трава.
В Одесской области загорелась самодельная палатка из травы, в результате чего на пожаре погиб человек.
Об этом сообщили местные спасатели.
"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение о том, что Одесском районе, в селе Лиманка, ЖМ "Радужный", горит сухая трава", - говорится в сообщении.
По прибытии на место спасатели установили, что пожар возник в самодельной палатке из веток и сухой травы.
Во время тушения пожара на месте было обнаружено обгоревшее тело, по предварительной информации – бездомный.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего.
От ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 7 спасателей.
Напомним, в Киевском ожоговом центре умерла медсестра Светлана Ватаманюк, получившая тяжелые ожоги во время пожара в Косовской центральной районной больнице 28 декабря.