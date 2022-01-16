Потап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатов

Потап с Настей Каменских после Нового года отправились в Мексику. Пара наслаждается совместным отпуском, и даже практически не публикует фото. На днях Потап поделился снимком, который шокировал фанатов. Их любимый артист отрастил бороду и стал похож на Хоттабыча.

“Старик Хоттабыч“: Потап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатов

На совместном фото Потапа и Насти оба артиста позировали перед камерой на фоне голубого неба и пальм. Настя Каменских закрыла глаза, а Потап надел солнцезащитные очки.

На певице надет белый топ с декольте с черным гороховым принтом. Она дополнила образ сумкой, которая не поместилась в кадр, и хвостиком на голове.

Потап предстал перед камерой в бело-серых брюках с принтом и фиолетовой футболке. На шее у него виднеется аксессуар в виде деревянных бус. За неделе на отдыхе артист сменил имидж – отрастил бороду.

“Старик Хоттабыч“: Потап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатов

Еще на одном фото Потап с Настей позируют в полный рост. На этом снимке видно, что Каменских без макияжа, а борода Потапа действительно внушительных размеров.

При этом, Потап с Настей Каменских собрали сотни комплиментов от своих поклонников, но многие из них отметили, что с бородой Потап выглядит, как дед.

“Старик Хоттабыч“: Потап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатов

"Старик хотабыч", "Настенька без макияжа такая милая", "Ваша пара просто супер", "Дед Мороз Патап и Снегурочка Красавица", "Эх, хорошая вы пара!", "Леша брейся", "На деда похож, пусть бороду сбреет", - написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских в вязаном платье крупным планом показала упругие ягодицы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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