В Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды

В результате сильных порывов ветра до сих пор обесточены населенные пункты в шести областях.

Непогода в Украине за последние сутки натворила немало бед. Спасатели ликвидируют последствия сильных порывов ветра, повлекших за собой падение деревьев, загромождение автомобильных дорог, обесточивание населенных пунктов и даже гибель человека.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 18:20 субботы, 15 января, в результате порывов ветра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остается обесточенным 271 населенный пункт в шести областях Украины.

Так, в Киевской области до вечера субботы оставалось 130 населенных пунктов, в Черниговской – 71, Житомирской – 48, Сумской – 12, Донецкой – 6 и Луганской – 4.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 15 января, из-за порывов ветра в Украине были обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях.

Спасатели призывают граждан в период сильных порывов ветра не выходить на улицу, а также не ходить возле рекламных щитов и развесистых деревьев.

Напомним, вечером 14 января по ул. Верховинной, 34, в Киеве в результате непогоды и сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего были зажаты водитель и пассажирка. Еще до прибытия спасателей свидетели происшествия деблокировали пассажирку и передали медикам. Тело погибшего водителя спасатели деблокировали только после того, как с помощью автокрана подняли дерево.

В результате падения дерева также была повреждена линия электросетей: упал столб, вместе с ним и провода, повредив тем самым около десятка автомобилей.

Также сообщалось, что в Черновцах из-за сильного ветра сорвало крышу кинотеатра "Черновцы", часть областного центра осталась без электроснабжения.