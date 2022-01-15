Во время восхождения на Говерлу погибла туристика из Одесской области (обновлено)
Еще двое туристов травмировались.
Во время восхождения на гору Говерла в Карпатах в Ивано-Франковской области погиб человек.
Об этом сообщили местные чрезвычайники.
Еще двое туристов получили травмы разных степеней тяжести.
"По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку", - говорится в сообщении.
Обновление 16:05. Стало известно, что погибли и травмировались туристы из г. Южный Одесской области.
По состоянию на 14:40, мужчину, 1987 года рождения, с травмой ноги спасатели транспортировали на спортивную базу "Заросляк" и передали медикам.
В 14:30 травмированная женщина, 1989 года рождения, к которой направлялись спасатели, найдена, организовано ее сопровождение.
Как выяснилось, погибла женщина 1965 года рождения.
К погибшей направляются работники Нацполиции для проведения следственных действий.
Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены 28 спасателей.
Напомним, в прошлом году в Грузии во время восхождения на одну из гор неподалеку от горнолыжного курорта Гудаури погиб бизнесмен, политик и основатель футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая.