Во время восхождения на Говерлу погибла туристика из Одесской области (обновлено)

Еще двое туристов травмировались.

Во время восхождения на Говерлу погибла туристика из Одесской области (обновлено)
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
Фото: dsns.gov.ua

Во время восхождения на гору Говерла в Карпатах в Ивано-Франковской области погиб человек.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Еще двое туристов получили травмы разных степеней тяжести.

"По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку", - говорится в сообщении.

Обновление 16:05. Стало известно, что погибли и травмировались туристы из г. Южный Одесской области.

По состоянию на 14:40, мужчину, 1987 года рождения, с травмой ноги спасатели транспортировали на спортивную базу "Заросляк" и передали медикам.

В 14:30 травмированная женщина, 1989 года рождения, к которой направлялись спасатели, найдена, организовано ее сопровождение.

Как выяснилось, погибла женщина 1965 года рождения.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

К погибшей направляются работники Нацполиции для проведения следственных действий.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены 28 спасателей.

Напомним, в прошлом году в Грузии во время восхождения на одну из гор неподалеку от горнолыжного курорта Гудаури погиб бизнесмен, политик и основатель футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нежине на мебельной фабрике взорвался котелВ Нежине на мебельной фабрике взорвался котел
Художник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в КиевеХудожник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в Киеве
На Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священникомНа Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священником
В Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреляВ Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреля
В Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный рангВ Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный ранг
Блок рекламы


Похожие новости
Во время восхождения на Говерлу погиб человекВо время восхождения на Говерлу погиб человек
В Киеве умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской ЦРБВ Киеве умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской ЦРБ
В Киевской области мужчина после свидания с девушкой угнал ее автомобильВ Киевской области мужчина после свидания с девушкой угнал ее автомобиль
На складе в Бородянке загорелись шины, огонь охватил 1500 квадратных метров (обновлено)На складе в Бородянке загорелись шины, огонь охватил 1500 квадратных метров (обновлено)
Полиция проверила информацию о заминировании всех школ в Черкассах (обновлено)Полиция проверила информацию о заминировании всех школ в Черкассах (обновлено)
Поступило сообщение о "заминировании" четырех станций метро в Киеве, на двух взрывчатки не обнаружено (обновлено)Поступило сообщение о "заминировании" четырех станций метро в Киеве, на двух взрывчатки не обнаружено (обновлено)
Жители села в Запорожской области нашли в саду 100-килограммовую бомбуЖители села в Запорожской области нашли в саду 100-килограммовую бомбу
В Винницкой области в пожаре погиб 7-летний мальчикВ Винницкой области в пожаре погиб 7-летний мальчик
В Одесской области от отравления угарным газом погибли 5 человек, из них трое - детиВ Одесской области от отравления угарным газом погибли 5 человек, из них трое - дети
В столичном Гидропарке горело здание яхт-клуба "Фрегат" (обновлено)В столичном Гидропарке горело здание яхт-клуба "Фрегат" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости