Святослав Вакарчук показал, как выглядел в молодости

Украинский исполнитель и политик Святослав Вакарчук в молодые годы был бравым парнем с бакенбардами и пышной прической. Лидер группы "Океан Эльзы" рассказал неизвестные факты о начале музыкальной карьеры.

Святослав Вакарчук показал поклонникам фотографию, на которой он запечатлен в 19-летнем возрасте. В те годы фронтмен одной из самых популярных в Украине и за ее пределами групп стригся "под горшок", дополнительным элементом стиля певца были бакенбарды.

Около 27 лет назад Святослав Вакарчук в составе группы "Океан Эльзы" впервые выступил на площади перед львовским Оперным театром. Ребята с успехом выступали и ранее перед украинским зрителем, но в тот день, когда было сделано фото, группа дала свой первый большой концерт.

На архивном кадре 1995 года запечатлен Святослав Вакарчук, которому тогда было 19 лет, а также тогдашние участники группы "Океан Эльзы". В день выступления во Львове было очень холодно, мороз до -7 градусов, но коллектив выступил и спел вживую.

"Хорошо помню, что практически все тогда пели под фонограмму… Я решил, что при любых условиях буду петь только в живую. И я пел, в -7 градусов. Было чуть страшновато, но прикольно",— написал Святослав Вакарчук в Сети.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук рассказал, как будет воспитывать своего первенца. Певец является приверженцем определенных традиций.