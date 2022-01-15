Во время восхождения на Говерлу погиб человек

Еще двое туристов травмировались.

Во время восхождения на Говерлу погиб человек
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Во время восхождения на гору Говерла в Карпатах в Ивано-Франковской области погиб человек.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Еще двое туристов получили травмы разных степеней тяжести.

"По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку", - говорится в сообщении.

К погибшему следуют работники Нацполиции для проведения следственных действий.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены 28 спасателей.

Напомним, в прошлом году в Грузии во время восхождения на одну из гор неподалеку от горнолыжного курорта Гудаури погиб бизнесмен, политик и основатель футбольного клуба "Зестафони" Илия Кокая.

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