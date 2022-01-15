За сутки в Украине подтвердили более 10 тысяч случаев ковида

Умерли 127 человек.

За пятницу, 14 января, в Украине были зафиксированы 10 569 новых подтвержденных случаев коронавируса, умерли 127 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За минувшие сутки были госпитализированы 1 682 человека, выздоровели - 6 172.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1178;
  • Винницкая область – 414;
  • Волынская область – 126;
  • Днепропетровская область – 338;
  • Донецкая область – 288;
  • Житомирская область – 324;
  • Закарпатская область – 215;
  • Запорожская область – 173;
  • Ивано-Франковская область – 1167;
  • Киевская область – 431;
  • Кировоградская область – 80;
  • Луганская область – 89;
  • Львовская область – 1178;
  • Николаевская область – 173;
  • Одесская область – 471;
  • Полтавская область – 343;
  • Ровенская область – 347;
  • Сумская область – 562;
  • Тернопольская область – 453;
  • Харьковская область – 761;
  • Херсонская область – 143;
  • Хмельницкая область – 402;
  • Черкасская область – 218;
  • Черновицкая область – 446;
  • Черниговская область – 249.

За все время пандемии в Украине заболели 3 748 079 человек, выздоровели – 3 551 283, были зафиксированы 98 195 летальных случаев и проведено 17 147 892 ПЦР-тестирования.

Напомним, 13 января в Украине были зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 140 человек.

Минздрав прогнозирует, что новая волна COVID-19 начнется в конце января и продлится до апреля. Пик придется на февраль.

На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили делать бустерную дозу прививки прошедшим полный курс вакцинации.

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