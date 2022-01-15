За сутки в Украине подтвердили более 10 тысяч случаев ковида

За пятницу, 14 января, в Украине были зафиксированы 10 569 новых подтвержденных случаев коронавируса, умерли 127 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За минувшие сутки были госпитализированы 1 682 человека, выздоровели - 6 172.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1178;

– 1178; Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1167;

Киевская область – 431;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ровенская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.

За все время пандемии в Украине заболели 3 748 079 человек, выздоровели – 3 551 283, были зафиксированы 98 195 летальных случаев и проведено 17 147 892 ПЦР-тестирования.

Напомним, 13 января в Украине были зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 140 человек.

Минздрав прогнозирует, что новая волна COVID-19 начнется в конце января и продлится до апреля. Пик придется на февраль.

На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили делать бустерную дозу прививки прошедшим полный курс вакцинации.