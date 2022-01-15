За сутки в Украине подтвердили более 10 тысяч случаев ковида
Умерли 127 человек.
За пятницу, 14 января, в Украине были зафиксированы 10 569 новых подтвержденных случаев коронавируса, умерли 127 человек.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
За минувшие сутки были госпитализированы 1 682 человека, выздоровели - 6 172.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1178;
- Винницкая область – 414;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 338;
- Донецкая область – 288;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 215;
- Запорожская область – 173;
- Ивано-Франковская область – 1167;
- Киевская область – 431;
- Кировоградская область – 80;
- Луганская область – 89;
- Львовская область – 1178;
- Николаевская область – 173;
- Одесская область – 471;
- Полтавская область – 343;
- Ровенская область – 347;
- Сумская область – 562;
- Тернопольская область – 453;
- Харьковская область – 761;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 402;
- Черкасская область – 218;
- Черновицкая область – 446;
- Черниговская область – 249.
За все время пандемии в Украине заболели 3 748 079 человек, выздоровели – 3 551 283, были зафиксированы 98 195 летальных случаев и проведено 17 147 892 ПЦР-тестирования.
Напомним, 13 января в Украине были зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 140 человек.
Минздрав прогнозирует, что новая волна COVID-19 начнется в конце января и продлится до апреля. Пик придется на февраль.
На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили делать бустерную дозу прививки прошедшим полный курс вакцинации.