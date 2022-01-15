Украинско-румынскую границу хотели пересечь мигранты, которые замаскировались под врачей

Арабов уже задерживали правоохранители.

Трое нелегальных мигрантов пытались пересечь украинско-румынскую границу, надев для маскировки на фоне снега защитные медицинские костюмы белого цвета.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Их задержали этой ночью пограничники Мукачевского отряда.

"Отрабатывая полученную информацию, около 1 часа ночи совместный пограничный наряд военнослужащих отдела Яблонивка и оперативно-розыскного отдела за 50 метров до границы задержали троих мужчин. Никаких документов задержанные с собой не имели", – говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Сначала все трое представились гражданами Сирии.

Впоследствии пограничники установили, что один из задержанных является гражданином Египта. Также оказалось, что всех троих мужчин правоохранители задерживают уже не впервые.

Пограничники выясняют круг лиц, вероятно причастных к организации незаконного путешествия иностранцев.

На самих нелегальных путешественников составлены протоколы об административных правонарушениях, дела будут направлены в суд, который даст правовую оценку их действиям.

Напомним, вблизи села Верховина Быстрая Ужгородского района пограничники Чопского отряда вечером 9 января задержали 41-летнего харьковчанина, который намеревался незаконно попасть в Польшу.

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