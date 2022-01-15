В Черновцах сорвало крышу кинотеатра, часть города – без уличного освещения

В Черновцах из-за сильного ветра сорвало крышу кинотеатра "Черновцы", на ряде улиц нет света.

Об этом Черновицкий городской совет сообщил в своем Телеграм-канале.

"В округе здания ограничено движение!", - говорится в сообщении.

Из-за урагана значительная часть города осталась без уличного освещения.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать обрывы", - добавили в городском совете.

В мэрии также сообщили, что троллейбусы №1 и №8 временно ездят только до Соборной площади.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 15 января, из-за порывов ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях.

В Киеве в результате падения дерева на автомобиль погиб человек, еще один в тяжелом состоянии. В Броварах в результате порывов ветра повреждена крыша административного здания. В с. Княжичи повреждена крыша школы, а в пгт Калиновка – крыша дома культуры.

В пгт Степань Ровенской области шквальный ветер повредил металлический дымоход котельной, в результате чего без теплоснабжения остались школа, районная больница и гериатрический центр.

В пгт Сосница на Черниговщине повреждена крыша детского сада.