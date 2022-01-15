Из-за шквального ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов

Света нет в селах и поселках 16 областей.

По состоянию на утро субботы, 15 января, из-за порывов ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Во Львовской области обесточены 226 сел, в Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой – 2 , Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.

В Киеве в результате падения дерева на автомобиль погиб человек, еще один в тяжелом состоянии.

Всего в городе упали 6 деревьев и 2 электроопоры, в результате чего были повреждены 11 автомобилей, торговый киоск и 2 билборда.

На Киевщине в городе Буча "произошло смещение строительного крана" на недостроенный девятиэтажный жилой дом.

В Броварах в результате порывов ветра повреждена крыша административного здания, в с. Княжичи повреждена крыша школы, а в пгт Калиновка – крыша дома культуры.

В пгт Степань Сарненского района Ровенской области шквальный ветер повредил металлический дымоход котельной, в результате чего без теплоснабжения остались школа, районная больница (в которой находятся 13 человек) и гериатрический центр (в котором находятся 25 человек). Больница и гериатрический центр снабжены электрическими обогревателями. Запуск котельной намечен на 15 января.

В пгт Сосница Корюковского района на Черниговщине повреждена крыша детского сада.