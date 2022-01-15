Из-за шквального ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов

Света нет в селах и поселках 16 областей.

Из-за шквального ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов
Фото: ukrinform.ua

По состоянию на утро субботы, 15 января, из-за порывов ветра в Украине обесточены 1 418 населенных пунктов в 16 областях.

Об этом говорится в справке ГСЧС.

Во Львовской области обесточены 226 сел, в Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой – 2 , Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.

В Киеве в результате падения дерева на автомобиль погиб человек, еще один в тяжелом состоянии.

Всего в городе упали 6 деревьев и 2 электроопоры, в результате чего были повреждены 11 автомобилей, торговый киоск и 2 билборда.

На Киевщине в городе Буча "произошло смещение строительного крана" на недостроенный девятиэтажный жилой дом.

В Броварах в результате порывов ветра повреждена крыша административного здания, в с. Княжичи повреждена крыша школы, а в пгт Калиновка – крыша дома культуры.

В пгт Степань Сарненского района Ровенской области шквальный ветер повредил металлический дымоход котельной, в результате чего без теплоснабжения остались школа, районная больница (в которой находятся 13 человек) и гериатрический центр (в котором находятся 25 человек). Больница и гериатрический центр снабжены электрическими обогревателями. Запуск котельной намечен на 15 января.

В пгт Сосница Корюковского района на Черниговщине повреждена крыша детского сада.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нежине на мебельной фабрике взорвался котелВ Нежине на мебельной фабрике взорвался котел
Художник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в КиевеХудожник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в Киеве
На Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священникомНа Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священником
В Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреляВ Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреля
В Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный рангВ Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный ранг
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине зафиксировали 10 476 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 10 476 новых случаев ковида
Вчера в Украине обнаружили более 10 тыс. случаев ковида – больше всего с 11 декабряВчера в Украине обнаружили более 10 тыс. случаев ковида – больше всего с 11 декабря
За сутки в Украине зафиксировали 7 117 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 7 117 новых случаев ковида
В Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреляВ Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреля
За сутки в Украине зафиксировали 1 969 новых случаев ковида, госпитализированы 1 064 человекаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 969 новых случаев ковида, госпитализированы 1 064 человека
Из-за пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человекИз-за пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человек
В Балаклее три человека погибли из-за отравления угарным газомВ Балаклее три человека погибли из-за отравления угарным газом
Мужчина из-за пожара выпал с 7-го этажа киевской многоэтажки.Мужчина из-за пожара выпал с 7-го этажа киевской многоэтажки.
За сутки в Украине от коронавируса поправилось больше людей, чем заболелоЗа сутки в Украине от коронавируса поправилось больше людей, чем заболело
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковидаВ Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости