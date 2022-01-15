Падение дерева на автомобиль в Киеве: погиб человек, повреждены почти 10 автомобилей

Полиция проводит расследование.

В Киеве в результате падения дерева погиб человек, и были повреждены почти 10 автомобилей.

Об этом сообщили столичные спасатели.

"В результате падения дерева также была повреждена линия электросетей: упал столб, вместе с ним и провода, повредив тем самым около десятка автомобилей", - говорится в сообщении.

Событие произошло на улице Верховинной, 34, в результате непогоды и сильных порывов ветра.

На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

“По прибытии первых боевых расчетов было установлено, что в результате падения дерева на автомобиль были зажаты водитель и пассажир. Еще до прибытия спасателей женщину-пассажира деблокировали и передали медикам свидетели”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что дерево было значительных размеров, и спасателям пришлось вызвать дополнительно автокран аварийно-спасательного отряда, чтобы поднять дерево и освободить автомобиль.

После того, как высвободили автомобиль из-под дерева, спасатели деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.

Обстоятельства данного события будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, летом во Львове из-за падения дерева в парке погибли мужчина и женщина, которые во время урагана сидели на скамейке в Стрыйском парке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нежине на мебельной фабрике взорвался котелВ Нежине на мебельной фабрике взорвался котел
Художник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в КиевеХудожник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в Киеве
На Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священникомНа Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священником
В Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреляВ Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреля
В Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный рангВ Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный ранг
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве сильный ветер повалил дерево на автомобиль с людьмиВ Киеве сильный ветер повалил дерево на автомобиль с людьми
В Киеве умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской ЦРБВ Киеве умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской ЦРБ
В Киевской области мужчина после свидания с девушкой угнал ее автомобильВ Киевской области мужчина после свидания с девушкой угнал ее автомобиль
Поступило сообщение о "заминировании" четырех станций метро в Киеве, на двух взрывчатки не обнаружено (обновлено)Поступило сообщение о "заминировании" четырех станций метро в Киеве, на двух взрывчатки не обнаружено (обновлено)
В Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный рангВ Киеве произошло возгорание в ангаре, пожару присвоен повышенный ранг
Художник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в КиевеХудожник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в Киеве
В Киеве задержан мужчина с боевой гранатой в карманеВ Киеве задержан мужчина с боевой гранатой в кармане
В Киеве избили и ограбили Андрея КуликоваВ Киеве избили и ограбили Андрея Куликова
В Киеве разоблачили COVID-мошенников, продававших фальшивые справки о вакцинацииВ Киеве разоблачили COVID-мошенников, продававших фальшивые справки о вакцинации
За сутки в Украине зафиксировали 1 969 новых случаев ковида, госпитализированы 1 064 человекаЗа сутки в Украине зафиксировали 1 969 новых случаев ковида, госпитализированы 1 064 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости