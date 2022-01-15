Падение дерева на автомобиль в Киеве: погиб человек, повреждены почти 10 автомобилей

В Киеве в результате падения дерева погиб человек, и были повреждены почти 10 автомобилей.

Об этом сообщили столичные спасатели.

"В результате падения дерева также была повреждена линия электросетей: упал столб, вместе с ним и провода, повредив тем самым около десятка автомобилей", - говорится в сообщении.

Событие произошло на улице Верховинной, 34, в результате непогоды и сильных порывов ветра.

На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

“По прибытии первых боевых расчетов было установлено, что в результате падения дерева на автомобиль были зажаты водитель и пассажир. Еще до прибытия спасателей женщину-пассажира деблокировали и передали медикам свидетели”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что дерево было значительных размеров, и спасателям пришлось вызвать дополнительно автокран аварийно-спасательного отряда, чтобы поднять дерево и освободить автомобиль.

После того, как высвободили автомобиль из-под дерева, спасатели деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям.

Обстоятельства данного события будут устанавливаться правоохранителями.

Напомним, летом во Львове из-за падения дерева в парке погибли мужчина и женщина, которые во время урагана сидели на скамейке в Стрыйском парке.