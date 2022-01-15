Олег Винник на черно-белых фото произвел фурор среди волчиц

Олег Винник очень редко выходит на связь со своими поклонниками и публикует новые фото и видео. Артист не распространяется о своей личной жизни, не показывает фото супруги и детей, да и вовсе не подтверждает их существование.

А потому огромным подарком для фанатов стала публикация серии фотографий, посвященных празднику Старого Нового года.

"Уверенным шагом идем в год тигра", - отметил в подписи Олег Винник.

На черно-белых снимках успешный украинский исполнитель предстал в стильном наряде. Для фотосессии Олег Винник выбрал светлые брюки, белую футболку, пуловер и рубашку, завершив образ сережкой в ухе, часами и своими любимыми рокерскими браслетами.

Поклонницы присоединились к поздравлениям, желая артисту творческого вдохновения и успехов в профессиональной деятельности, а также восхитились красотой и обаянием исполнителя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, Оля Полякова показала редкое фото с женой Олега Винника: две красавицы в бикини.