Олег Винник на черно-белых фото произвел фурор среди волчиц

Олег Винник очень редко выходит на связь со своими поклонниками и публикует новые фото и видео. Артист не распространяется о своей личной жизни, не показывает фото супруги и детей, да и вовсе не подтверждает их существование.

“Дайте скорее огнетушитель“: новые фото Олега Винника произвели фурор на его “волчиц“

А потому огромным подарком для фанатов стала публикация серии фотографий, посвященных празднику Старого Нового года.

"Уверенным шагом идем в год тигра", - отметил в подписи Олег Винник.

На черно-белых снимках успешный украинский исполнитель предстал в стильном наряде. Для фотосессии Олег Винник выбрал светлые брюки, белую футболку, пуловер и рубашку, завершив образ сережкой в ухе, часами и своими любимыми рокерскими браслетами.

Поклонницы присоединились к поздравлениям, желая артисту творческого вдохновения и успехов в профессиональной деятельности, а также восхитились красотой и обаянием исполнителя.

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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, Оля Полякова показала редкое фото с женой Олега Винника: две красавицы в бикини.


Анастасия Березовская, Тудей

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