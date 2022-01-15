В Киеве сильный ветер повалил дерево на автомобиль с людьми

В результате инцидента погиб водитель автомобиля, его пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

В Киеве сильный ветер повалил дерево на автомобиль с людьми
Скріншот
Фото: Київ оперативний

В Святошинском районе Киева в результате сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились люди.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"На улице Верховинной (Святошинский район) в результате сильного ветра огромное дерево упало на автомобиль Peugeot. К сожалению, в этот момент в машине был человек, который от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

По информации других пабликов, на момент падения дерева в авто находились два человека. В результате инцидента погиб водитель авто, его пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

В результате падения дерева также получили повреждения несколько автомобилей, столбы и линии электросетей.

В настоящее время улица перекрыта. На месте работают спасатели и тяжелая техника.

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