В Киеве сильный ветер повалил дерево на автомобиль с людьми

В результате инцидента погиб водитель автомобиля, его пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

В Святошинском районе Киева в результате сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились люди.

Об этом сообщает " Киев оперативный".

"На улице Верховинной (Святошинский район) в результате сильного ветра огромное дерево упало на автомобиль Peugeot. К сожалению, в этот момент в машине был человек, который от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

По информации других пабликов, на момент падения дерева в авто находились два человека. В результате инцидента погиб водитель авто, его пассажирка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

В результате падения дерева также получили повреждения несколько автомобилей, столбы и линии электросетей.

В настоящее время улица перекрыта. На месте работают спасатели и тяжелая техника.