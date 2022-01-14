За сутки в Украине зафиксировали 10 476 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 1 656 человек, выздоровели 7 285 человек.

За минувшие сутки в Украине были зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 663 ребенка и 241 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 656 человек. 140 пациентов умерли. Выздоровели 7 285 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 737 510 человек, выздоровели – 3 545 111. От осложнений заболевания умерли 98 068 пациентов.

Всего было проведено 17 108 685 ПЦР-тестований.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 1151;

– 1151; Винницкая область – 435;

Волынская область – 94;

Днепропетровская область – 237;

Донецкая область – 250;

Житомирская область – 139;

Закарпатская область – 168;

Запорожская область – 122;

Ивано-Франковская область – 502;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 112;

Львовская область – 386;

Николаевская область – 135;

Одесская область – 312;

Полтавская область – 328;

Ровенская область – 250;

Сумская область – 445;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область – 457;

Херсонская область – 197;

Хмельницкая область – 351;

Черкасская область – 224;

Черновицкая область – 197;

Черниговская область – 60.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную – 14 485 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности было сделано 29 218 505 прививок.

Напомним, на этой неделе в НАН Украины сообщили о начале новой волны коронавируса в стране. Ученые напомнили, что вакцины хорошо защищают от госпитализации, уровень которой до сих пор не испытал возможного снижения на фоне распространения штамма "омикрон", как это можно ожидать с учетом данных стран мира. Полные данные о возрастной структуре больных свидетельствуют о высоком уровне эффективности вакцин во всех возрастных категориях.

Минздрав прогнозирует, что новая волна COVID-19 начнется в конце января и продлится до апреля. Пик придется на февраль.

На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили делать бустерную дозу прививки прошедшим полный курс вакцинации. Для этого будут использовать мРНК-вакцины Moderna и Pfizer. Бустерная доза – это дополнительная прививка, которая делается не менее чем через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Медиков, коммунальщиков и местных чиновников, которые не вакцинируются до 31 января, отстранят от работы.