За сутки в Украине зафиксировали 10 476 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 1 656 человек, выздоровели 7 285 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 10 476 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За минувшие сутки в Украине были зафиксированы 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 663 ребенка и 241 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 656 человек. 140 пациентов умерли. Выздоровели 7 285 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 737 510 человек, выздоровели – 3 545 111. От осложнений заболевания умерли 98 068 пациентов.

Всего было проведено 17 108 685 ПЦР-тестований.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1151;
  • Винницкая область – 435;
  • Волынская область – 94;
  • Днепропетровская область – 237;
  • Донецкая область – 250;
  • Житомирская область – 139;
  • Закарпатская область – 168;
  • Запорожская область – 122;
  • Ивано-Франковская область – 502;
  • Киевская область – 266;
  • Кировоградская область – 64;
  • Луганская область – 112;
  • Львовская область – 386;
  • Николаевская область – 135;
  • Одесская область – 312;
  • Полтавская область – 328;
  • Ровенская область – 250;
  • Сумская область – 445;
  • Тернопольская область – 235;
  • Харьковская область – 457;
  • Херсонская область – 197;
  • Хмельницкая область – 351;
  • Черкасская область – 224;
  • Черновицкая область – 197;
  • Черниговская область – 60.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую – 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную – 14 485 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 941 502 человека, из них получили первую дозу – 14 941 500 человек, получили две дозы – 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности было сделано 29 218 505 прививок.

Напомним, на этой неделе в НАН Украины сообщили о начале новой волны коронавируса в стране. Ученые напомнили, что вакцины хорошо защищают от госпитализации, уровень которой до сих пор не испытал возможного снижения на фоне распространения штамма "омикрон", как это можно ожидать с учетом данных стран мира. Полные данные о возрастной структуре больных свидетельствуют о высоком уровне эффективности вакцин во всех возрастных категориях.

Минздрав прогнозирует, что новая волна COVID-19 начнется в конце января и продлится до апреля. Пик придется на февраль.

На фоне распространения штамма омикрон в Украине разрешили делать бустерную дозу прививки прошедшим полный курс вакцинации. Для этого будут использовать мРНК-вакцины Moderna и Pfizer. Бустерная доза – это дополнительная прививка, которая делается не менее чем через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Медиков, коммунальщиков и местных чиновников, которые не вакцинируются до 31 января, отстранят от работы.

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