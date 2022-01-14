Медицинские маски делают людей более привлекательными, - исследование

Ученые из Университета Кардиффа в Великобритании выяснили, что пандемия повлияла на отношение к людям в масках. Исследование, проводившееся до пандемии, показывало, что люди в медицинских масках вызывают у окружающих меньше симпатии, поскольку они ассоциируются с болезнями.

Результаты свежего исследования свидетельствуют, что сейчас люди, у которых закрыта нижняя часть лица, воспринимаются другими как более привлекательные, пишет The Guardian.

По словам эксперта школы психологии Университета Кардиффа Майкла Льюиса, наиболее привлекательными воспринимаются люди в голубых медицинских масках.

"Возможно потому, что мы привыкли, что такие маски носят работники системы здравоохранения, и теперь мы ассоциируем их с медиками, которые заботятся о нашем здоровье. В трудные времена медицинские маски вселяют уверенность, поэтому мы испытываем более позитивные эмоции по отношению к тем , кто их носит", – предположил ученый.

Первая часть исследования была проведена в феврале 2021 года, когда ношение масок в определенных местах в Великобритании было обязательным. В эксперименте принимали участие 43 женщины, которым было предложено оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность мужчин без маски, в простой тканевой маске, в медицинской, а также прикрывающих черной книгой нижнюю часть лица, которую обычно защищают маски.

Оказалось, что мужчины в масках из ткани воспринимаются как люди более приятной внешности, чем те, кто вообще не защищает лицо или прячет его за книгой. Однако еще более симпатичными казались люди в медицинских масках.

Во второй части исследования участвовали мужчины. Его результаты еще не опубликованы, но, по словам Майкла Льюиса, они в общем-то совпадают с предыдущими.

"Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-нибудь в маске, мы больше не думаем: "У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше"", – говорят исследователи.

Они считают, что теперь человек в маске выглядит более "безопасным" и здоровым, чем тот, который ее не носит.

По мнению Льюиса, свою роль в увеличении привлекательности людей в масках сыграло то, что прикрывая нижнюю часть лица, они привлекают внимание к своим глазам.