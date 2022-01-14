Медицинские маски делают людей более привлекательными, - исследование

Отношение к носителям масок изменила пандемия коронавируса.

Медицинские маски делают людей более привлекательными, - исследование
Фото: Макс Требухов

Ученые из Университета Кардиффа в Великобритании выяснили, что пандемия повлияла на отношение к людям в масках. Исследование, проводившееся до пандемии, показывало, что люди в медицинских масках вызывают у окружающих меньше симпатии, поскольку они ассоциируются с болезнями.

Результаты свежего исследования свидетельствуют, что сейчас люди, у которых закрыта нижняя часть лица, воспринимаются другими как более привлекательные, пишет The Guardian.

По словам эксперта школы психологии Университета Кардиффа Майкла Льюиса, наиболее привлекательными воспринимаются люди в голубых медицинских масках.

"Возможно потому, что мы привыкли, что такие маски носят работники системы здравоохранения, и теперь мы ассоциируем их с медиками, которые заботятся о нашем здоровье. В трудные времена медицинские маски вселяют уверенность, поэтому мы испытываем более позитивные эмоции по отношению к тем , кто их носит", – предположил ученый.

Первая часть исследования была проведена в феврале 2021 года, когда ношение масок в определенных местах в Великобритании было обязательным. В эксперименте принимали участие 43 женщины, которым было предложено оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность мужчин без маски, в простой тканевой маске, в медицинской, а также прикрывающих черной книгой нижнюю часть лица, которую обычно защищают маски.

Оказалось, что мужчины в масках из ткани воспринимаются как люди более приятной внешности, чем те, кто вообще не защищает лицо или прячет его за книгой. Однако еще более симпатичными казались люди в медицинских масках.

Во второй части исследования участвовали мужчины. Его результаты еще не опубликованы, но, по словам Майкла Льюиса, они в общем-то совпадают с предыдущими.

"Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-нибудь в маске, мы больше не думаем: "У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше"", – говорят исследователи.

Они считают, что теперь человек в маске выглядит более "безопасным" и здоровым, чем тот, который ее не носит.

По мнению Льюиса, свою роль в увеличении привлекательности людей в масках сыграло то, что прикрывая нижнюю часть лица, они привлекают внимание к своим глазам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нежине на мебельной фабрике взорвался котелВ Нежине на мебельной фабрике взорвался котел
Художник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в КиевеХудожник Иван Марчук показал проект дизайн-концепции своего музея в Киеве
На Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священникомНа Закарпатье мужчина украл деньги из церкви и сдался полиции после разговора со священником
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковидаВ Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковида
В Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреляВ Украине детей в возрасте от пяти лет против ковида начнут прививать с апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Вчера в Украине обнаружили более 10 тыс. случаев ковида – больше всего с 11 декабряВчера в Украине обнаружили более 10 тыс. случаев ковида – больше всего с 11 декабря
Более 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от COVID-19, – МинздравБолее 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от COVID-19, – Минздрав
За сутки в Украине от коронавируса поправилось больше людей, чем заболелоЗа сутки в Украине от коронавируса поправилось больше людей, чем заболело
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковидаВ Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковида
За сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев ковида
В Украине сделали более 28 млн прививок от ковидаВ Украине сделали более 28 млн прививок от ковида
За сутки полный курс вакцинации прошло более 18 тысяч украинцевЗа сутки полный курс вакцинации прошло более 18 тысяч украинцев
За сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине подтвердили более 5 тысяч новых случаев ковида
В Мариуполе разоблачили международную банду, похищавшую людейВ Мариуполе разоблачили международную банду, похищавшую людей
Последние новости
Подгружаем последние новости