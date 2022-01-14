В городе под Минском ветром сдуло главную новогоднюю елку

Ненастье в Беларуси обрушило опоры теплотрассы и линии электропередач на железнодорожной станции в Орше.

14 января штормовой ветер нанес ущерб в Беларуси. Ненастье сказалось на движении поездов.

В городе Орша ветер обрушил опоры теплотрассы и линии электропередач на железнодорожной станции. В этой связи Белорусская железная дорога сообщила о задержках в графике.

Сила ветра в Белоруссии достигла 25 метров в секунду. Он срывал кровли домов, опрокидывал деревья и рекламные щиты, сдуло несколько прицепов.

В столице страны Минске в результате ураганного ветра упало более 900 деревьев.

Обнародованные фото позволяют заключить, что в Беларуси пострадали десятки автомобилей.

А на центральной площади в городе Несвиж близ Минска ветром сдуло главную новогоднюю елку.

Видео опубликовал блоггер Максим Пушкин.

Напомним, потепление в Украину пришло с сильным ветром и осадками.

По данным ГСЧСУ, днем 14 января в Украине, кроме южной части, наблюдались порывы ветра 25-27 м/с. 15 января порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах, кроме юга, предусматривается гололедица.

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