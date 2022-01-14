В селе возле Буковеля киевлянин открыл стрельбу из пистолета

На Прикарпатье в курортном селе Поляница возле Буковеля мужчина из Киева устроил стрельбу.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские изъяли оружие и намерены лишить стрелка разрешения на его хранение и ношение.

По данным областной полиции, в 22:59 13 января поступило сообщение, что в селе Поляница слышны выстрелы.

"На место происшествия в первую очередь прибыли черновицкие патрульные, которые несут службу на полицейской станции в курортном городке. Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет «Форт-17Р», на который мужчина имел разрешение, изъяли», – сказано в сообщении.

Полицейские установили личность правонарушителя и составили на него административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 174 (Стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Также административный протокол по ст. 173 КУоАП составлен на нецензурно выражавшуюся в общественном месте женщину. Сведения о происшествии внесены в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях в Яремчанском отделении полиции", - добавили в полиции.

Продолжается проверка.

Несколько дней назад полиция задержала киевлянина, который под действием алкоголя обстрелял окна общежития на Красиловской улице. Люди не пострадали.