Объявлен краткий список номинантов на Шевченковскую премию

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил краткий список номинантов 2022 года. 14 января прошел второй тур конкурса.

По результатам отбора к участию в третьем туре конкурса допущены литературно-художественные произведения по номинациям:

Литература

Дуда Тамара Анатольевна (Тамара Ореха Зерня). Роман «Доця»

Нечитайло (Осока) Сергей Александрович. Книга прозы «Три лины для Марии»

Пузий Владимир Константинович (Владимир Аренев). Книга прозы «Заклятый меч или Голос крови»

Херсонский Борис Григорьевич. Книги стихов «Поклониться дереву», «Сталина не было»

Литературоведение и искусствоведение

Горбачев Дмитрий Емельянович. Книга «Рыцари голодного Ренессанса»

Грабович Григорий Юльевич (США). Цикл статей «Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм»

Кашуба-Вольвач Елена Дмитриевна. Выставочный проект «Александр Богомазов: творческая лаборатория»

Ложкина Алиса Вячеславовна. Книга «Перманентная революция. Искусство Украины ХХ – начала ХХІ ст.»

Публицистика, журналистика

Бондарь Андрей Владимирович. Книга «Лакомства для Медора»

Рябчук Николай Юрьевич. Книга «Лексикон националиста и другие эссе»

Музыкальное искусство

Винницкая Ярина Владимировна, Лынив Оксана Ярославовна, Чекун Доминика Никифорова, Небесный Иван Васильевич. Концерт-визитка «Ковчег Украина»

Шпудейко Олег Владимирович. Альбом «Madrigals»

Визуальные искусства

Кадан Никита (Никита) Викторович. Персональная выставка «Камень бьет камень»

Сильваши Тиберий Иосифович. Инсталляция «Крылья»

Киноискусство

Горлова Алина Эдуардовна. Документальный фильм «Этот дождь никогда не кончится»

Горностай Екатерина Павловна. Полнометражный игровой фильм «СТОП-ЗЕМЛЯ»

Театральное искусство

Трунова Тамара Викторовна, Ворожбит Наталья Анатольевна, Ларионов Юрий Александрович, Исаенко Андрей Николаевич, Ходос Валерия Игоревна. Спектакль «Плохие дороги» Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра

Уровский Иван Сергеевич, Богомазов Петр Дмитриевич, Ступка Остап Богданович, Форманчук Александр Иванович. Спектакль «Пер Гюнт» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко

Напомним, Шевченковская премия — высшая творческая награда Украины за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 до Дня рождения Тараса Шевченко (9 марта) в шести номинациях.

Размер премии 2021 года составил 240 тысяч гривен. Присуждает ее президент Украины на основании рекомендаций комитета премии. В 2020 году президент обновил состав комитета, в который теперь входят 18 деятелей культуры и искусства. Его главой стал журналист и писатель Юрий Макаров.