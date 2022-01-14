Объявлен краткий список номинантов на Шевченковскую премию

Победители станут известны 9 марта.

Объявлен краткий список номинантов на Шевченковскую премию
Фото: facebook.com/knpu.gov

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил краткий список номинантов 2022 года. 14 января прошел второй тур конкурса.

По результатам отбора к участию в третьем туре конкурса допущены литературно-художественные произведения по номинациям:

Литература

  • Дуда Тамара Анатольевна (Тамара Ореха Зерня). Роман «Доця»

  • Нечитайло (Осока) Сергей Александрович. Книга прозы «Три лины для Марии»

  • Пузий Владимир Константинович (Владимир Аренев). Книга прозы «Заклятый меч или Голос крови»

  • Херсонский Борис Григорьевич. Книги стихов «Поклониться дереву», «Сталина не было»

Литературоведение и искусствоведение

  • Горбачев Дмитрий Емельянович. Книга «Рыцари голодного Ренессанса»

  • Грабович Григорий Юльевич (США). Цикл статей «Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм»

  • Кашуба-Вольвач Елена Дмитриевна. Выставочный проект «Александр Богомазов: творческая лаборатория»

  • Ложкина Алиса Вячеславовна. Книга «Перманентная революция. Искусство Украины ХХ – начала ХХІ ст.»

Публицистика, журналистика

  • Бондарь Андрей Владимирович. Книга «Лакомства для Медора»

  • Рябчук Николай Юрьевич. Книга «Лексикон националиста и другие эссе»

Музыкальное искусство

  • Винницкая Ярина Владимировна, Лынив Оксана Ярославовна, Чекун Доминика Никифорова, Небесный Иван Васильевич. Концерт-визитка «Ковчег Украина»

  • Шпудейко Олег Владимирович. Альбом «Madrigals»

Визуальные искусства

  • Кадан Никита (Никита) Викторович. Персональная выставка «Камень бьет камень»

  • Сильваши Тиберий Иосифович. Инсталляция «Крылья»

Киноискусство

  • Горлова Алина Эдуардовна. Документальный фильм «Этот дождь никогда не кончится»

  • Горностай Екатерина Павловна. Полнометражный игровой фильм «СТОП-ЗЕМЛЯ»

Театральное искусство

  • Трунова Тамара Викторовна, Ворожбит Наталья Анатольевна, Ларионов Юрий Александрович, Исаенко Андрей Николаевич, Ходос Валерия Игоревна. Спектакль «Плохие дороги» Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра

  • Уровский Иван Сергеевич, Богомазов Петр Дмитриевич, Ступка Остап Богданович, Форманчук Александр Иванович. Спектакль «Пер Гюнт» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко

Напомним, Шевченковская премия — высшая творческая награда Украины за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Премию вручают с 1961 до Дня рождения Тараса Шевченко (9 марта) в шести номинациях.

Размер премии 2021 года составил 240 тысяч гривен. Присуждает ее президент Украины на основании рекомендаций комитета премии. В 2020 году президент обновил состав комитета, в который теперь входят 18 деятелей культуры и искусства. Его главой стал журналист и писатель Юрий Макаров.

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