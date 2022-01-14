В Киеве умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской ЦРБ

Врачи боролись за жизнь женщины более двух недель.

В Киеве умерла медсестра, пострадавшая во время пожара в Косовской ЦРБ

В Киевском ожоговом центре умерла медсестра Светлана Ватаманюк, получившая тяжелые ожоги во время пожара в Косовской центральной районной больнице 28 декабря.

Об этом сообщила основатель косовской общественной организации "Гуцульские волонтеры" Юлия Таринская. По ее словам, женщина умерла 14 января примерно в 5:00, пишет "Суспильное".

Смерть женщины также подтвердила местная общественная активистка Ольга Гарасимюк в фейсбуке.

58-летняя медсестра Светлана Ватаманюк работала в реанимации Косовской больницы медсестрой 32 года. После пожара женщину эвакуировали в Киев. Все время она находилась в критическом состоянии, за ее жизнь боролись медики и хирурги.

Напомним, что в результате пожара в реанимации больницы в Косово погибли трое пациентов.

На следующий день в Ивано-Франковской областной клинической больнице умерла младшая медицинская сестра, получившая 90% ожогов тела во время пожара.

Причиной возгорания в Косовской центральной районной больнице Ивано-Франковской области стало нарушение правил пожарной безопасности. В реанимационном отделении работали одновременно пять кислородных концентраторов, что привело к перенасыщению воздуха кислородом.

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