В Киевской области мужчина после свидания с девушкой угнал ее автомобиль

В Киевской области мужчина после свидания с девушкой угнал ее автомобиль

В Киевской области полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль своей знакомой.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 20-летний житель поселка Блиставица после свидания у девушки в Ирпене "прихватил" с собой ключи от ее автомобиля.

Фото: kv.npu.gov.ua

13 января около 12:00 в полицию позвонила обеспокоенная молодая женщина и сообщила, что с парковки возле ее дома исчез автомобиль. На место прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Бучанского райуправления полиции.

На поиски автомобиля были ориентированы все правоохранители и патрули Бучанского района. Через несколько часов автомобиль был найден.

Полицейские задержали злоумышленника в соответствии со ст. 208 УПК. Известно, что мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в сентябре 2020 года Верховная Рада приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за угон транспортных средств.

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