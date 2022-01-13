Вчера в Украине обнаружили более 10 тыс. случаев ковида – больше всего с 11 декабря

Около тысячи случаев – в Киеве и на Прикарпатье.

В среду, 12 января, в Украине подтвердили 10 046 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости с 11 декабря. Тогда в Украине обнаружили 10 133 случая ковида. Правда, зафиксированная в этот день смертность была значительно выше: 446 летальных случаев против вчерашних 191.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера болезнь диагностировали у 590 детей и 255 медицинских работников. С ковидом были госпитализированы 1 676 человек, выздоровели 7 202 человека, 191 пациент с коронавирусом умер.

Заметим, что больше всего новых больных ковидом обнаружили в Киеве (997) и почти столько же (983) – в Ивано-Франковской области. Именно с Прикарпатья началась новая волна коронавируса год назад.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 997;

– 997; Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ровенская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 3 727 034 человека, преодолели болезнь 3 537 826 человек, 97 928 – умерли.

Ранее Министерство здравоохранения прогнозировало, что новая волна COVID-19 начнется в конце января и продлится до апреля.

Однако, согласно исследованиям Национальной академии наук, новая волна заболеваемости ковидом уже началась.