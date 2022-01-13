Вчера в Украине обнаружили более 10 тыс. случаев ковида – больше всего с 11 декабря
Около тысячи случаев – в Киеве и на Прикарпатье.
В среду, 12 января, в Украине подтвердили 10 046 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости с 11 декабря. Тогда в Украине обнаружили 10 133 случая ковида. Правда, зафиксированная в этот день смертность была значительно выше: 446 летальных случаев против вчерашних 191.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера болезнь диагностировали у 590 детей и 255 медицинских работников. С ковидом были госпитализированы 1 676 человек, выздоровели 7 202 человека, 191 пациент с коронавирусом умер.
Заметим, что больше всего новых больных ковидом обнаружили в Киеве (997) и почти столько же (983) – в Ивано-Франковской области. Именно с Прикарпатья началась новая волна коронавируса год назад.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 997;
- Винницкая область – 510;
- Волынская область – 88;
- Днепропетровская область – 362;
- Донецкая область – 354;
- Житомирская область – 367;
- Закарпатская область – 413;
- Запорожская область – 222;
- Ивано-Франковская область – 983;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 64;
- Луганская область – 98;
- Львовская область – 949;
- Николаевская область – 174;
- Одесская область – 508;
- Полтавская область – 431;
- Ровенская область – 273;
- Сумская область – 510;
- Тернопольская область – 389;
- Харьковская область – 560;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 367;
- Черкасская область – 293;
- Черновицкая область – 313;
- Черниговская область – 350.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине заболели 3 727 034 человека, преодолели болезнь 3 537 826 человек, 97 928 – умерли.
Ранее Министерство здравоохранения прогнозировало, что новая волна COVID-19 начнется в конце января и продлится до апреля.
Однако, согласно исследованиям Национальной академии наук, новая волна заболеваемости ковидом уже началась.