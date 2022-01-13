Вчера в Украине обнаружили более 10 тыс. случаев ковида – больше всего с 11 декабря

Около тысячи случаев – в Киеве и на Прикарпатье.

Вчера в Украине обнаружили более 10 тыс. случаев ковида – больше всего с 11 декабря
Фото: Анастасія Власова/hromadske

В среду, 12 января, в Украине подтвердили 10 046 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий суточный показатель заболеваемости с 11 декабря. Тогда в Украине обнаружили 10 133 случая ковида. Правда, зафиксированная в этот день смертность была значительно выше: 446 летальных случаев против вчерашних 191.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера болезнь диагностировали у 590 детей и 255 медицинских работников. С ковидом были госпитализированы 1 676 человек, выздоровели 7 202 человека, 191 пациент с коронавирусом умер.

Заметим, что больше всего новых больных ковидом обнаружили в Киеве (997) и почти столько же (983) – в Ивано-Франковской области. Именно с Прикарпатья началась новая волна коронавируса год назад.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 997;
  • Винницкая область – 510;
  • Волынская область – 88;
  • Днепропетровская область – 362;
  • Донецкая область – 354;
  • Житомирская область – 367;
  • Закарпатская область – 413;
  • Запорожская область – 222;
  • Ивано-Франковская область – 983;
  • Киевская область – 376;
  • Кировоградская область – 64;
  • Луганская область – 98;
  • Львовская область – 949;
  • Николаевская область – 174;
  • Одесская область – 508;
  • Полтавская область – 431;
  • Ровенская область – 273;
  • Сумская область – 510;
  • Тернопольская область – 389;
  • Харьковская область – 560;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 367;
  • Черкасская область – 293;
  • Черновицкая область – 313;
  • Черниговская область – 350.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 3 727 034 человека, преодолели болезнь 3 537 826 человек, 97 928 – умерли.

Ранее Министерство здравоохранения прогнозировало, что новая волна COVID-19 начнется в конце января и продлится до апреля.

Однако, согласно исследованиям Национальной академии наук, новая волна заболеваемости ковидом уже началась.

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