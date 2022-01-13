В университете Каразина в Харькове произошел пожар

Сотрудников и студентов вывели на улицу, пострадавших нет.

Фото: newsroom.kh.ua

В Харьковском национальном университете имени Каразина в четверг, 12 января, произошел пожар.

Как сообщает "Суспільне", по словам спикера областного управления ГСЧС Дмитрия Чайки, возгорание произошло в актовом зале.

В университет прибыли несколько машин спасателей. Студентов и сотрудников эвакуировали из учебного корпуса.

"Я писал экзаменационную работу, когда начали звучать сирены. Состоялась организованная эвакуация вместе с руководителями кафедры, деканатом. Все вышли. Вроде бы никто не пострадал. На каком-то этаже задымление. Практически по всему корпусу можно увидеть дым. На первом этаже было тотальное задымление, невозможно было что-то увидеть вокруг себя", - цитирует издание одного из студентов.

Фото: newsroom.kh.ua

В ГСЧС подтвердили, что пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.

На место выехали более 13 единиц техники спасателей.