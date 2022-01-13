Александр Пономарев показал редкое фото с взрослой дочерью

Александр Пономарев – отец троих детей: родных дочери и сына, а также приемной девочки – дочери его первой супруги. Вместе с украинским продюсером Аленой Мозговой успешный певец поздравил Зою с 28-летием в социальных сетях.

“Гордость отца“: Александр Пономарев показал редкое фото со взрослой дочерью

В личном аккаунте в Инстаграм успешный исполнитель поделился очаровательным фотоснимком. В кадре Александр Пономарев и его приемная дочь Зоя запечатлены лежа на идеально ровном зеленом газоне. Артист позирует в стильной серой футболке, солнцезащитных очках и со смарт-часами на руке. А рядом с ним лежит красавица-блондинка в белой рубашке и трендовых солнцезащитных очках.

"Сегодня день рождения у Зои! Поздравляю тебя, доченька! Многая и благая лета!" – отметил в подписи гордый отец.

“Гордость отца“: Александр Пономарев показал редкое фото со взрослой дочерью

Звездная мамочка также поздравила дочь в соцсетях, опубликовав детское и современное фото Зои.

"Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая, доченька сегодня празднует 28 лет! Благодарю тебя, Боже, что подарил встречу с такой незаурядной личностью", - отметила Алена Мозговая в подписи.

С дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового Александр Пономарев прожил в гражданском браке 10 лет. Пара воспитывала не только дочь продюсера от предыдущих отношений, но и общего ребенка – девочку Евгению, которая родилась в 1998 году.
Также у исполнителя есть сын Саша, рожденный в 2007 году в браке с Викторией Мартынюк.

Напомним, Александр Пономарев нашел свою суженую: певец рассказал о любимой женщине.


Анастасия Березовская, Тудей

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