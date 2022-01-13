На складе в Бородянке загорелись шины, огонь охватил 1500 квадратных метров (обновлено)

Пожар произошел на складе недействующего сейчас завода "Борекс".

В поселке Бородянка в 60 км от Киева загорелись использованные автомобильные шины. Огонь охватил около 1500 квадратных метров.

Пожар произошел на складе недействующего сейчас завода "Борекс", сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая. Проблем с водоснабжением нет", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

Обновлено. В 9:21 пожар на площади около 1500 квадратных метров был локализован.

Напомним, вечером 11 января в Подольском районе Киева произошло возгорание в ангаре, пожару был присвоен повышенный ранг. Огонь мог перекинуться на расположенный рядом кондитерский цех.

В ходе ликвидации возгорания из ангара были вынесены 7 углекислотных баллонов, тем самым пожарные предотвратили возможный взрыв.