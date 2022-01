Умерла солистка популярной в 60-х годах группы The Ronettes Ронни Спектор

Американская певица Ронни Спектор, которая была солисткой популярной в 1960-х годах группы The Ronettes, умерла в среду, 12 января. Ей было 78 лет.

Как сообщает BBC, она болела раком.

"Ронни прожила свою жизнь с блеском в глазах, откровенным отношением, озорным чувством юмора и улыбкой на лице. Она была полна любви и благодарности. Ее радостный голос, игривая натура и обаяние будут жить у всех, кто ее знал, слышал или видел", – говорится в сообщении семьи певицы.

Ронни Спектор, настоящее имя которой Вероника Иветт Беннетт, родилась в 1943 году в Нью-Йорке. В конце 1950-х годов вместе со старшей сестрой Эстель и кузиной Недрой Телли она начала выступать в составе группы, которая позже получила название The Ronettes.

В 1963 году группа начала сотрудничество с известным музыкальным продюсером Филом Спектором, который в 1968 году стал мужем Беннеттом. Они были замужем шесть лет и имели трех общих детей.

Самой известной песней группы The Ronettes является композиция Be My Baby (1963), которая в свое время была внесена в Зал славы рок-н-ролла, а также заняла 22-е место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. The Ronettes также выпустила такие известные хиты, как Baby, I Love You (1963), The Best Part of Breakin'Up (1964).

После короткого периода популярности The Ronettes распались, после чего Спектор занялась сольной карьерой.