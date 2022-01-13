Внезапно ушла из жизни издатель Vogue UA Елена Чернова

Она работала над украинской версией журнала Vogue с момента ее запуска в 2013 году.

Фото: facebook.com/mgukraina

Вчера вечером стало известно, что из-за болезни внезапно ушла из жизни неизменная издатель Vogue UA Елена Чернова.

Об этом сообщили в холдинге "Медиа Групп Украина".

"Она была удивительным, глубоким, мудрым человеком и выдающимся профессионалом. Елена сделала очень много знаковых для украинской медиа-индустрии проектов, и самым важным и любимым для нее был, без сомнения, Vogue UA. Елена Чернова создала и наполнила своей творческой энергией этот проект, и мы ей искренне благодарны за все", – прокомментировал смерть Черновой руководитель "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко.

Главный редактор Vogue UA Филипп Власов отметил, что для команды Vogue UA Елена была исключительным наставником и другом.

"Она не знала никаких препятствий на пути к успеху, была открыта к самым невероятным идеям и проектам, была способна вдохновить на казалось бы недостижимое. Благодаря ее грамотному менеджменту украинское издание Vogue стало одним из самых ярких и прогрессивных в международной семье Vogue", – заявил он.

Елена Чернова работала над украинской версией журнала Vogue с момента ее запуска в 2013 году. С 2000 по 2002 год была главным редактором журнала "Натали". Вместе с Владимиром Чеповым организовала издательство "Караван Медиа".

Vogue – всемирно известный журнал о моде и стиле, выпускаемый с 1892 года.

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