В Киеве разоблачили COVID-мошенников, продававших фальшивые справки о вакцинации

Имитацию "одного укола вакцины" дельцы оценили в 3 тыс. гривен.

В Киеве разоблачили COVID-мошенников, продававших фальшивые справки о вакцинации
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу злоумышленников, которые производили и продавали фальшивые свидетельства о вакцинации от COVID-19. По предварительным данным, клиентами дельцов стали более тысячи украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что схему организовали два жителя Киева. Они привлекли к противоправной деятельности медиков, работающих в Дарницком районе столицы, которые вносили ложную информацию в электронную систему eHealth, что позволяло скачать данные в "Дию".

Имитацию "одного укола вакцины" дельцы оценили в 3 тыс. гривен. Поскольку первая и вторая дозы вакцины имеют разные сертификаты, дельцы заставляли своих клиентов платить за них в отдельности.

"При чем имитировали даже временную периодизацию между уколами, установленную Министерством здравоохранения", - отметили в СБУ.

Задержаны злоумышленники "на горячем" - после получения ими очередного денежного перевода за фейковые свидетельства о вакцинации.

Во время обысков изъяты: черновые записи со списком "клиентов" фейковых свидетельств, памятки о вакцинации и личные медицинские карточки на разных лиц, электронные устройства с поличным, наличные деньги в сумме более 1,2 млн грн и 16 тыс. долларов США.

Фото: ssu.gov.ua

На рабочих местах медицинских работников, причастных к противоправной деятельности, также изъяты соответствующие доказательства.

Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190 (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Напомним, в декабре в Киеве разоблачили полицейского и медсестру, которые заработали на поддельных ковид-сертификатах минимум 1 млн гривен.

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