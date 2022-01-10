За сутки в Украине зафиксировали 1 969 новых случаев ковида, госпитализированы 1 064 человека

Выздоровели – 3 517 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 1 969 новых случаев ковида, госпитализированы 1 064 человека
Фото: Київрада

За минувшие сутки в Украине были зафиксированы 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 94 ребенка и 41 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 064 человека. 86 пациентов умерли. Выздоровели – 3 517 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 704 442 человека, выздоровели – 3 514 786. От осложнений заболевания умерли 97 325 пациентов.

Всего было осуществлено 16 966 846 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 398;
  • Винницкая область – 74;
  • Волынская область – 48;
  • Днепропетровская область – 49;
  • Донецкая область – 8;
  • Житомирская область – 43;
  • Закарпатская область – 61;
  • Запорожская область – 19;
  • Ивано-Франковская область – 77;
  • Киевская область – 135;
  • Кировоградская область – 50;
  • Луганская область – 13;
  • Львовская область – 130;
  • Николаевская область – 36;
  • Одесская область – 113;
  • Полтавская область – 109;
  • Ровенская область – 31;
  • Сумская область – 102;
  • Тернопольская область – 60;
  • Харьковская область – 192;
  • Херсонская область – 12;
  • Хмельницкая область – 14;
  • Черкасская область – 83;
  • Черновицкая область – 87;
  • Черниговская область – 25.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

"С начала вакцинальной кампании в Украине от ковида были привиты 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную – 20 462 человека. Всего было сделано 28 820 343 прививки", - отметили в Минздраве.

Напомним, на Кипре заявили об идентификации новой мутации коронавируса, являющегося сочетанием штаммов омикрон и дельта. "Смесь" обнаружили в 25 образцах зараженных ковидом.

Число случаев коронавируса в мире по состоянию на 8 января превысило 300 млн.

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