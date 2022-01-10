За сутки в Украине зафиксировали 1 969 новых случаев ковида, госпитализированы 1 064 человека
Выздоровели – 3 517 человек.
За минувшие сутки в Украине были зафиксированы 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 94 ребенка и 41 медработник.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 1 064 человека. 86 пациентов умерли. Выздоровели – 3 517 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 704 442 человека, выздоровели – 3 514 786. От осложнений заболевания умерли 97 325 пациентов.
Всего было осуществлено 16 966 846 ПЦР-тестирований.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 398;
- Винницкая область – 74;
- Волынская область – 48;
- Днепропетровская область – 49;
- Донецкая область – 8;
- Житомирская область – 43;
- Закарпатская область – 61;
- Запорожская область – 19;
- Ивано-Франковская область – 77;
- Киевская область – 135;
- Кировоградская область – 50;
- Луганская область – 13;
- Львовская область – 130;
- Николаевская область – 36;
- Одесская область – 113;
- Полтавская область – 109;
- Ровенская область – 31;
- Сумская область – 102;
- Тернопольская область – 60;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область – 12;
- Хмельницкая область – 14;
- Черкасская область – 83;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 25.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
"С начала вакцинальной кампании в Украине от ковида были привиты 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную – 20 462 человека. Всего было сделано 28 820 343 прививки", - отметили в Минздраве.
Напомним, на Кипре заявили об идентификации новой мутации коронавируса, являющегося сочетанием штаммов омикрон и дельта. "Смесь" обнаружили в 25 образцах зараженных ковидом.
Число случаев коронавируса в мире по состоянию на 8 января превысило 300 млн.