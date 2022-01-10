Из-за пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человек
Возгорание произошло из-за неисправного обогревателя.
В Нью-Йорке 9 января в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек, в том числе девять детей. Еще 60 получили травмы, пишут Insider и News 12 Brooklyn. Это самый смертоносный пожар для города за последние 30 лет.
"Это сродни худшему пожару, которому мы становились свидетелями в современные времена в Нью-Йорке", – заявил мэр Эрик Адамс.
Все травмы и летальные случаи связаны с вдыханием дыма. В огне никто не сгорел, сообщил комиссар Дэниел Ниро.
Огонь вспыхнул на нижних этажах в 19-этажном доме в районе Бронкс по адресу 333 East 181 Street. Возгорание началось в неисправном электрообогревателе в квартире, расположенной на 2-3 этажах. Дверь в эту квартиру и на лестничную клетку была открыта, что позволило огню и дыму стремительно распространиться.
Эвакуация жителей осложнялась густым черным дымом, из-за которого было плохо видно.
Напомним, в январе из-за масштабных пожаров в Колорадо (США), перекинувшихся с лесов на жилой сектор, сгорели сотни зданий. Десятки тысяч были вынуждены эвакуироваться.
Огонь охватил 6000 акров всего за несколько часов.