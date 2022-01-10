В Балаклее три человека погибли из-за отравления угарным газом

Семью нашли мертвой в понедельник.

В одном из частных домов на улице Правды в городе Балаклея (Харьковская область) в понедельник, 10 января, нашли мертвыми трех человек: мужчину 1958 г. р., женщину 1960 г. р. и матерь мужчины 1933 г. р.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС.

Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Фото: kh.dsns.gov.ua

Напомним, что несколько дней назад в одном из сел в Одесской области из-за отравления угарным газом погибли 5 человек, из них трое - дети.

Угарный газ – продукт неполного сгорания различных видов топлива, древесины, мусора и т.д. У него нет запаха, бесцветный, поэтому его невозможно почувствовать.

Случаи отравления угарным газом происходят вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов, печного отопления и пренебрежения правилами безопасности.

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