В горах Закарпатья задержан харьковчанин, который пешком направлялся на заработки в Польшу

Правонарушитель признался, что ему запретили выезд за границу из-за неуплаты алиментов.

В горах Закарпатья задержан харьковчанин, который пешком направлялся на заработки в Польшу
Фото: ДПСУ

Вблизи села Верховина Быстра Ужгородского района пограничники Чопского отряда вечером 9 января задержали 41-летнего харьковчанина, который намеревался незаконно попасть в Польшу.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проверки местности военнослужащие заметили, как в сторону госграницы двигается неизвестный с туристическим снаряжением. "Путешественника" задержали в административном порядке и доставили в спецпомещение отдела "Большой Березный".

Как выяснилось, мужчина добирался на Львовщину из Харькова разными видами транспорта, а из Волосянки шел на Закарпатье пешком по навигатору в мобильном приложении.

"Правонарушитель признался, что он временно ограничен в праве выезда за границу, поскольку он не выполнял решения суда об уплате алиментов. Поэтому авантюрист проложил себе маршрут через пограничную Лубню в направлении Польши и даже приобрел онлайн-билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне в город Санок. Там он надеялся устроиться на работу", – говорится в сообщении.

В действиях задержанного видят признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.204-1 КупАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Его дело будет рассматривать суд.

Ранее в международном аэропорту "Львов" пограничники разоблачили украинку с фальшивым хорватским паспортом.

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