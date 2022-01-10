Во Львове задержан 22-летний мужчина за сообщение о минировании пассажирского поезда

Жителю Ровенской области грозит до шести лет заключения.

Во Львове задержан 22-летний мужчина за сообщение о минировании пассажирского поезда
Фото: lv.npu.gov.ua

Полиция Львова задержала 22-летнего жителя Ровенской области по подозрению в сообщении о минировании пассажирского поезда "Днепр – Ивано-Франковск".

На сайте облуправления Национальной полиции говорится, что происшествие имело место 8 января около 20 часов.

Из-за анонимного сообщения о минировании поезд остановили в Кировоградской области и проверили. Взрывотехники и кинологи не обнаружили взрывоопасных или подозрительных предметов.

Поэтому было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.259 (ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса, предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Подозреваемого удалось найти и быстро задержать, ему предстоит избрать меру пресечения.

О мотивах мужчины полиция не сообщила.

Напомним, что в прошлом году Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за псевдоминирование.

По решению депутатов, неправдивое сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, зданий государственных органов, учреждений здравоохранения и образования теперь будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

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