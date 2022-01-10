В Голливуде объявили лауреатов премии "Золотой глобус"

В воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе состоялась 79-ая церемония вручения американской премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из-за пандемии награждение происходило без зрителей в закрытом режиме. Однако американская телевизионная сеть NBC, транслировавшая церемонию с 1996 года, в этом году отменила трансляцию в знак протеста против того, что жюри, состоящее из 87 журналистов, не отражает достаточно разнообразия американского общества.

Список победителей опубликован на сайте премии.

Американский фильм "Власть пса", работа новозеландского режиссера Джейн Кэмпион, завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм". Он поставлен по одноименному роману 1967 г. американского писателя Томаса Севиджа.

"Вестсайдская история", американская кинокомедия в жанре мюзикла, поставленная Стивеном Спилбергом, победила в номинации "Лучшая комедия/мюзикл".

Лучшей анимационной картиной признан Диснеевский мультипликационный фильм "Энканто".

В категории "Лучший иностранный фильм" победила японская кинодрама "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсуке Хамагути.

Американский актер Уилл Смит завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в драме" за свою работу в спортивной драме "Король Ричард" режиссера Рейнальдо Маркуса Грина. Фильм рассказывает о жизни отца американских теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Австралийская и американская актриса Николь Кидман объявлена победительницей в номинации "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме Аарона Соркина "Быть Рикардо", рассказывающем об истории отношений двух суперзвезд американского послевоенного телевидения.

Британская актриса Кейт Уинслет получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в телефильме – речь идет о ее работе в телесериале "Мэйр из Исттауна". А лучшей мужской ролью в телефильме признана работа американского актера Майкла Китона в сериале "Ломка".

Американская актриса Рэйчел Зеглер награждена в категории "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии" за работу в "Вестсайдской истории", где она сыграла главную роль.

Лучшей оригинальной музыкой к фильму признана композиция No Time To Die певицы и автора Билли Айлиш для последней картины о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Немецкий композитор Ганс Циммер получил "Золотой глобус" за музыку к фантастическому фильму "Дюна" франко-канадского режиссера Дэнни Вильнева.

Напомним, премия "Золотой глобус" присуждается с 1944 года и считается второй по значимости наградой в киноиндустрии после "Оскара".

В этом году премию бойкотировали ряд медиаорганизаций, в том числе американская телекомпания NBC, Netflix, Amazon и отдельные актеры, среди которых Том Круз и Скарлетт Йоханссон. Голливудскую ассоциацию иностранной печати обвинили в том, что среди ее членов нет темнокожих людей, а также в нарушении антимонопольных правил.

В прошлом году "Золотой глобус" получили "Земля кочевников", сериал "Корона" и мультфильм "Душа".