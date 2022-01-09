Во львовском аэропорту разоблачили пассажирку с фальшивым хорватским паспортом

В прошлом году госграницу по поддельным документам хотели пересечь более 1,8 тыс. человек.

В международном аэропорту “Львов” пограничники разоблачили украинку с фальшивым паспортом.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Венеция-Львов" одна из прибывших предъявила загранпаспорт Хорватии.

У пограничника возникли сомнения в действительности документа. Пограничница Львовского отряда установила, что предъявленный паспорт полностью подделан.

Впоследствии охранники границы выяснили, что женщина является гражданкой Украины.

“Действия нарушительницы подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.204-1 КУоАП “Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения ГГУ” и ч. 4 ст.358 УКУ “Подделка документов, печатей, штампов и бланков или использование поддельных документов, печатей, штампов”, – говорится в сообщении.

Добавим, что в течение 2021 года государственную границу Украины по поддельным документам хотели пересечь более 1,8 тыс. человек. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос в 3,7 раза.

Напомним, в ноябре в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили пять поддельных паспортов пассажиров рейса “Киев – Барселона”, которые предъявили граждане Армении.