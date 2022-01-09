Сегодня премию "Золотой глобус-2022" будут вручать без актеров и прессы
Телетрансляции не будет.
В воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе состоится 79-я церемония вручения наград кинопремии “Золотой глобус” Голливудской ассоциации иностранной печати.
Церемонию, которая состоится в гостинице Беверли Хилтон, в этом году не будут транслировать, а победителей объявят в соцсетях и через пресс-релиз. Церемония пройдет без кинозвезд, традиционного красного ковра и прессы.
This year's event is going to be a private event and will not be live-streamed.
We will be providing real-time updates on winners on the Golden Globes website and our social media.https://t.co/UftlFSZg5u