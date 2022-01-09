Сегодня премию "Золотой глобус-2022" будут вручать без актеров и прессы

Телетрансляции не будет.

Сегодня премию "Золотой глобус-2022" будут вручать без актеров и прессы

В воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе состоится 79-я церемония вручения наград кинопремии “Золотой глобус” Голливудской ассоциации иностранной печати.

Церемонию, которая состоится в гостинице Беверли Хилтон, в этом году не будут транслировать, а победителей объявят в соцсетях и через пресс-релиз. Церемония пройдет без кинозвезд, традиционного красного ковра и прессы.

This year's event is going to be a private event and will not be live-streamed.

We will be providing real-time updates on winners on the Golden Globes website and our social media.https://t.co/UftlFSZg5u

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2022

Раньше премию бойкотировали ряд медиаорганизаций, в том числе американская телекомпания NBC, Netflix, Amazon и отдельные актеры, среди которых Том Круз и Скарлет Йохансон.

Голливудскую ассоциацию иностранной печати обвинили в том, что среди ее членов нет темнокожих людей и в нарушении антимонопольных правил.

В ассоциации заявили о проведении реформ, в частности, в ее составе появился 21 новый журналист, включая шесть темнокожих, и директор по вопросам разнообразия.

Напомним, премия "Золотой глобус" вручается ежегодно в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, проживающих в Голливуде.

Награды вручают за работы в кино и на телевидении.

Номинантов-2022 в 25 категориях объявили 13 декабря 2021 года рэпер Снуп Догг и президент ассоциации Гелен Гене.

За звание "Лучший драматический фильм" сразятся "Белфаст", "В ритме сердца" (CODA), "Дюна", "Король Ричард: Воспитывая чемпионок" и "В руках пса".

Лучший сериал будут выбирать среди таких телешоу: "Люпен", "Утреннее шоу", "Поза", "Игра в кальмара", "Наследие".

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