Мужчина из-за пожара выпал с 7-го этажа киевской многоэтажки.

Он погиб.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве мужчина выпал из квартиры в многоэтажном доме, где произошел пожар.

Об этом сообщили местные спасатели.

Происшествие случилось на улице Братиславской, 36 в Деснянском районе столицы ночью 9 января.

Спасатели установили, что на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома горит квартира.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Жители дома начали проводить эвакуацию еще до прибытия пожарных подразделений.

Пожар на площади 15 кв. м был локализован в 04:38, и в 05:11 – ликвидирован.

“При ликвидации пожара на улице возле дома было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Предварительно было установлено, что человек выпал из помещения, где произошел пожар”, – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, были закопчены стены и потолок квартиры.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

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