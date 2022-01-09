Мужчина из-за пожара выпал с 7-го этажа киевской многоэтажки.
Он погиб.
В Киеве мужчина выпал из квартиры в многоэтажном доме, где произошел пожар.
Об этом сообщили местные спасатели.
Происшествие случилось на улице Братиславской, 36 в Деснянском районе столицы ночью 9 января.
Спасатели установили, что на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома горит квартира.
Жители дома начали проводить эвакуацию еще до прибытия пожарных подразделений.
Пожар на площади 15 кв. м был локализован в 04:38, и в 05:11 – ликвидирован.
“При ликвидации пожара на улице возле дома было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Предварительно было установлено, что человек выпал из помещения, где произошел пожар”, – говорится в сообщении.
В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, были закопчены стены и потолок квартиры.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями. На месте работает следственно-оперативная группа.