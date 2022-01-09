За сутки в Украине от коронавируса поправилось больше людей, чем заболело
Летальных случаев – 75.
За субботу, 8 января, в Украине зафиксированы 2 810 новых подтвержденных случаев коронавируса, в том числе заболели 163 ребенка и 33 медработника.
Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
Летальных исходов – 75.
Также за минувшие сутки госпитализированы 840 человек, выздоровели 2 818.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 437;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 45;
Днепропетровская область – 73;
Донецкая область – 85;
Житомирская область – 79;
Закарпатская область – 45;
Запорожская область – 16;
Ивано-Франковская область – 150;
Киевская область – 193;
Кировоградская область – 62;
Луганская область – 13;
Львовская область – 257;
Николаевская область – 62;
Одесская область – 131;
Полтавская область – 126;
Ровенская область – 55;
Сумская область – 117;
Тернопольская область – 131;
Харьковская область – 128;
Херсонская область – 29;
Хмельницкая область – 75;
Черкасская область – 78;
Черновицкая область – 114;
Черниговская область – 104.
За все время пандемии в Украине заболели 3 702 473 человека, выздоровели – 3 511 269 человек, умерли 97 239 человек и проведено 16 956 514 ПЦР-тестирований.
Напомним, количество случаев коронавируса по состоянию на 8 января в мире составляет 306 122 920.