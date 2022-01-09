За сутки в Украине от коронавируса поправилось больше людей, чем заболело

За субботу, 8 января, в Украине зафиксированы 2 810 новых подтвержденных случаев коронавируса, в том числе заболели 163 ребенка и 33 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Летальных исходов – 75.

Также за минувшие сутки госпитализированы 840 человек, выздоровели 2 818.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ровенская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104.

За все время пандемии в Украине заболели 3 702 473 человека, выздоровели – 3 511 269 человек, умерли 97 239 человек и проведено 16 956 514 ПЦР-тестирований.

Напомним, количество случаев коронавируса по состоянию на 8 января в мире составляет 306 122 920.