Жители села в Запорожской области нашли в саду 100-килограммовую бомбу
Оперативная группа наблюдала за разминированием в режиме реального времени.
В Запорожской области во дворе частного дома жители во время огородных работ обнаружили 100-килограммовую бомбу.
Об этом сообщили местные спасатели.
Они выкорчевывали старые деревья в саду, когда обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный.
“Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС идентифицировали находку как 100 – килограммовую авиабомбу времен прошлых войн», – говорится в сообщении.
Оперативная группа наблюдала за проведением разминирования в режиме реального времени.
Специалисты-пиротехники обезвредили бомбу в специально отведенном месте.
Также спасатели дополнительно обследовали место опасной находки. Угроза для местных жителей ликвидирована.
"К месту события спасатели направлялись, используя систему геокодирования "what3words", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в прошлом году в Сумской области пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили немецкую авиационную бомбу SC-500 времен Второй мировой войны.