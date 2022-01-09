Жители села в Запорожской области нашли в саду 100-килограммовую бомбу

Оперативная группа наблюдала за разминированием в режиме реального времени.

В Запорожской области во дворе частного дома жители во время огородных работ обнаружили 100-килограммовую бомбу.

Об этом сообщили местные спасатели.

Они выкорчевывали старые деревья в саду, когда обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный.

“Прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС идентифицировали находку как 100 – килограммовую авиабомбу времен прошлых войн», – говорится в сообщении.

Оперативная группа наблюдала за проведением разминирования в режиме реального времени.

Специалисты-пиротехники обезвредили бомбу в специально отведенном месте.

Также спасатели дополнительно обследовали место опасной находки. Угроза для местных жителей ликвидирована.

"К месту события спасатели направлялись, используя систему геокодирования "what3words", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в прошлом году в Сумской области пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили немецкую авиационную бомбу SC-500 времен Второй мировой войны.

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