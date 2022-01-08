Неизвестные сообщили о "минировании" всех ТРЦ в Киеве

Это уже второй день подряд "минирований" в столице.

Неизвестные сообщили о "минировании" всех ТРЦ в Киеве
Ілюстративне фото
Фото: dnepr.info

Полиция Киева проверяет сообщения о минировании всех торгово-развлекательных центров столицы, поступивших 8 января.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации правоохранителей.

В полиции отметили, что заявили о минировании "всех ТРЦ". Специалисты приобщились к проверке зданий.

"Это делается не быстро, проверяем", – отметили в отделе коммуникации журналистам.

Посетителей торгово-развлекательных комплексов эвакуировали.

Это уже второй день "минирований" в столице – вчера на взрывчатку проверяли более 10 ТРЦ и Центральный железнодорожный вокзал.

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