В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковида

Летальных случаев – 76.

В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковида
Фото: ЕРА/UPG

За пятницу, 7 января, в Украине были зафиксированы 3 195 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них - 151 ребенок и 37 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 76.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 752 человека, выздоровели 1 942 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 291;
  • Винницкая область – 164;
  • Волынская область – 47;
  • Днепропетровская область – 112;
  • Донецкая область – 36;
  • Житомирская область – 217;
  • Закарпатская область – 108;
  • Запорожская область – 18;
  • Ивано-Франковская область – 243;
  • Киевская область – 143;
  • Кировоградская область – 47;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 296;
  • Николаевская область – 84;
  • Одесская область – 197;
  • Полтавская область – 97;
  • Ровенская область – 98;
  • Сумская область – 185;
  • Тернопольская область – 141;
  • Харьковская область – 241;
  • Херсонская область – 1;
  • Хмельницкая область – 173;
  • Черкасская область – 54;
  • Черновицкая область – 91;
  • Черниговская область – 102.

За все время пандемии в Украине заболели 3 699 663 человека, выздоровели – 3 508 451, умерли 97 164 человека и было проведено 16 943 946 ПЦР-тестирований.

Напомним, за четверг, 6 января, в Украине были зафиксированы 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 364, медработников – 203. Летальных случаев – 192.

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