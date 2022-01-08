В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковида

За пятницу, 7 января, в Украине были зафиксированы 3 195 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них - 151 ребенок и 37 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 76.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 752 человека, выздоровели 1 942 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 291;

– 291; Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ровенская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

За все время пандемии в Украине заболели 3 699 663 человека, выздоровели – 3 508 451, умерли 97 164 человека и было проведено 16 943 946 ПЦР-тестирований.

Напомним, за четверг, 6 января, в Украине были зафиксированы 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 364, медработников – 203. Летальных случаев – 192.