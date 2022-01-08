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2022-01-08
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев ковида
Летальных случаев – 76.
Фото: ЕРА/UPG
За пятницу, 7 января, в Украине были зафиксированы 3 195 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них - 151 ребенок и 37 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных случаев – 76.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 752 человека, выздоровели 1 942 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 291;
- Винницкая область – 164;
- Волынская область – 47;
- Днепропетровская область – 112;
- Донецкая область – 36;
- Житомирская область – 217;
- Закарпатская область – 108;
- Запорожская область – 18;
- Ивано-Франковская область – 243;
- Киевская область – 143;
- Кировоградская область – 47;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 296;
- Николаевская область – 84;
- Одесская область – 197;
- Полтавская область – 97;
- Ровенская область – 98;
- Сумская область – 185;
- Тернопольская область – 141;
- Харьковская область – 241;
- Херсонская область – 1;
- Хмельницкая область – 173;
- Черкасская область – 54;
- Черновицкая область – 91;
- Черниговская область – 102.
За все время пандемии в Украине заболели 3 699 663 человека, выздоровели – 3 508 451, умерли 97 164 человека и было проведено 16 943 946 ПЦР-тестирований.
Напомним, за четверг, 6 января, в Украине были зафиксированы 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 364, медработников – 203. Летальных случаев – 192.