В Винницкой области в пожаре погиб 7-летний мальчик

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство.

В Винницкой области полиция открыла производство из-за гибели в пожаре 7-летнего мальчика.

Об этом сообщили в областной полиции.

Трагедия произошла в с. Тараски Хмельницкого района.

Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение, что в доме, где проживает многодетная семья, возник пожар.

На момент возгорания в доме находились хозяева и их пятеро детей.

Как рассказал и.о. руководителя Хмельницкого районного отдела полиции Андрей Наконечный, когда спасатели ликвидировали пожар, под обломками дома обнаружили мертвым 7-летнего сына хозяев.

Остальные члены семьи не пострадали, они успели выйти из дома.

Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Окончательная причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

Следствие осуществляет досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного Кодекса Украины.

Нагадаємо, у листопаді в селе Медисовка недалеко от Теофиполя (Хмельницкая область) в частном одноэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибли четыре маленьких ребенка. Старшему ребенку было шесть лет.

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