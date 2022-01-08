В Винницкой области в пожаре погиб 7-летний мальчик
По факту смерти ребенка открыто уголовное производство.
В Винницкой области полиция открыла производство из-за гибели в пожаре 7-летнего мальчика.
Об этом сообщили в областной полиции.
Трагедия произошла в с. Тараски Хмельницкого района.
Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение, что в доме, где проживает многодетная семья, возник пожар.
На момент возгорания в доме находились хозяева и их пятеро детей.
Как рассказал и.о. руководителя Хмельницкого районного отдела полиции Андрей Наконечный, когда спасатели ликвидировали пожар, под обломками дома обнаружили мертвым 7-летнего сына хозяев.
Остальные члены семьи не пострадали, они успели выйти из дома.
Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Окончательная причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.
Следствие осуществляет досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного Кодекса Украины.
Нагадаємо, у листопаді в селе Медисовка недалеко от Теофиполя (Хмельницкая область) в частном одноэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибли четыре маленьких ребенка. Старшему ребенку было шесть лет.