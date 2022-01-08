В Киеве вследствие коронавируса умерли 10 человек

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 291 больного коронавирусом, 10 человек умерли.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 173 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 110 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. А также 4 девочки от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 3 месяцев до 16 лет.

Среди умерших: 7 женщин от 60 до 92 лет и трое мужчин от 66 до 87 лет.

Фото: facebook.com/merkieva

В больницы столицы госпитализировали 20 больных коронавирусом и 57 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 94, в Дарницком - 35 и в Днепровском районе - 32 случая", - отметил Виталий Кличко.

Выздоровели за прошедшие сутки 193 человека, всего коронавирус преодолели 317 832 жителя столицы.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 337 797.

За период пандемии в Киеве зарегистрировали 8 287 летальных случаев от вируса.

Напомним, за пятницу, 7 января, в Украине были зафиксированы 3 195 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 151 ребенок и 37 медработников. Летальных случаев – 76.