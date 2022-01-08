Сегодня утром горели церкви в Киевской и Львовской областях

Сегодня утром загорелся купол церкви Успения Пресвятой Богородицы (УПЦ) в селе Григоровка Обуховского района Киевской области.

Спасатели установили, что горит перекрытие храма по всей площади – 48 квадратных метров.

В 08:30 пожар был локализован, а 09:13 – его ликвидировали.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены.

Фото: dsns.gov.ua

На Львовщине загорелась деревянная колокольня церкви Св. Параскевы Тырновской в с. Коростов Стрыйского района.

Церковь принадлежит Украинской греко-католической церкви, построена в 1858 году и является архитектурным памятником национального значения.

Огонь локализовали в 08:21, а 08:54 – погасили.

Пламя уничтожило кровлю на площади 30 кв. м, перекрытие на площади 20 кв. м, стены на площади 24 кв. м и церковную атрибутику.

Фото: dsns.gov.ua/

Чрезвычайники спасли здание церкви и колокольню.

Причина пожара – устанавливается.

Напомним, в начале декабря в пригороде Львова произошел пожар в новопостроенном костеле, в котором пострадали два человека.