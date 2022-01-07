За сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев ковида
Летальных случаев – 192.
За четверг, 6 января, в Украине зафиксированы 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 364, медработников – 203.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Летальных исходов – 192.
За минувшие сутки госпитализированы 1 866 человек, выздоровели – 5 595 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 904;
Винницкая область – 323;
Волынская область – 76;
Днепропетровская область – 276;
Донецкая область – 218;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 154;
Запорожская область – 159;
Ивано-Франковская область – 505;
Киевская область – 272;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 87;
Львовская область – 494;
Николаевская область – 163;
Одесская область – 228;
Полтавская область – 270;
Ровенская область – 163;
Сумская область – 379;
Тернопольская область – 366;
Харьковская область – 652;
Херсонская область – 120;
Хмельницкая область – 300;
Черкасская область – 241;
Черновицкая область – 133;
Черниговская область – 316.
За все время пандемии в Украине заболели 3 696 468 человек, выздоровели – 3 506 509, зарегистрировано 97 088 летальных исходов и проведено 16 933 070 ПЦР-тестований.
Напомним, в среду, 5 января, в Украине подтвердили 6 632 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.