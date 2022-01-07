За сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев ковида

За четверг, 6 января, в Украине зафиксированы 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 364, медработников – 203.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Летальных исходов – 192.

За минувшие сутки госпитализированы 1 866 человек, выздоровели – 5 595 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ровенская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

За все время пандемии в Украине заболели 3 696 468 человек, выздоровели – 3 506 509, зарегистрировано 97 088 летальных исходов и проведено 16 933 070 ПЦР-тестований.

Напомним, в среду, 5 января, в Украине подтвердили 6 632 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.