В Закарпатье в результате паводка погиб подросток, его нашли в 10 км от места падения в реку

Стремительный поток разбил подводу, на которой он возвращался из леса.

В Закарпатье в результате паводка погиб подросток, его нашли в 10 км от места падения в реку
Фото: ДСНС Закарпатської області

В результате паводка, который произошел на Закарпатье 5 января, погиб 13-летний житель села Кобылецкая Поляна.

Вечером того дня, возвращаясь с соседом домой из леса, он упал в реку и исчез. Тело парня удалось обнаружить только через два дня, сообщила местная полиция.

Подросток помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму. Из леса они возвращались на подводе.

"Пересекая реку, стремительный поток воды начал разбивать подводу, в результате чего местные жители оказались в водоеме. После этого 24-летний мужчина доплыл до берега, а мальчик исчез в воде. Сначала мужчина пытался самостоятельно разыскать малолетнего, однако когда поиски не дали результатов , обратился к леснику, который и сообщил о происшедшем экстренные службы", - рассказали в полиции.

В пресс-службе ГСЧС Закарпатья сообщили, что тело подростка обнаружили около 15:40, у берега реки Шопурки в поселке Большой Бычков, в 10 км от места падения парня в воду.

Напомним, что паводок в Закарпатье произошел в результате интенсивных осадков и потепления. Вода затопила десятки домохозяйств и жилых домов, отдельные дороги и гектары сельскохозяйственных угодий, в нескольких селах произошли оползни.

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