Число обнаруженных за сутки случаев ковида в Украине превысило 6,6 тысяч
Выздоровели более 9 тыс. человек, в больницы попали 2 028 человек.
В среду, 5 января, в Украине подтвердили 6 632 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 240 детей и 182 медработников.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера с ковидом были госпитализированы 2 028 человек, преодолели болезнь 9 121 человек, 187 пациентов с коронавирусом умерли.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1173;
- Винницкая область – 255;
- Волынская область – 73;
- Днепропетровская область – 216;
- Донецкая область – 298;
- Житомирская область – 201;
- Закарпатская область – 281;
- Запорожская область – 172;
- Ивано-Франковская область – 290;
- Киевская область – 250;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 100;
- Львовская область – 400;
- Николаевская область – 122;
- Одесская область – 379;
- Полтавская область – 305;
- Ровенская область – 235;
- Сумская область – 227;
- Тернопольская область – 173;
- Харьковская область – 397;
- Херсонская область – 127;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 252;
- Черновицкая область – 162;
- Черниговская область – 102.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели от коронавируса 3 500 914 человек, от осложнений ковида умерли 96 896 украинцев.
По данным Минздрава, за сутки 5 января были вакцинированы против COVID-19 104 844 человека. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую – 70 164 человека. Дополнительной дозой были привиты 643 человека, бустерную дозу получили 4 040 человек.
С начала вакцинальной кампании были привиты 14 778 321 человек, из них первую дозу получили 14 78 319 человек, две дозы – 13 905 862 человека. Дополнительной дозой привиты уже 5 399 человек, 11 596 украинцев получили бустерную дозу противоковидной вакцины.
Всего в Украине было сделано 28 701 176 прививок.
Сутками ранее в Украине зафиксировали 4 571 новый случай ковида, госпитализировали 1 366 человек, 273 пациента умерли. Выздоровели от коронавируса 8 439 украинцев.