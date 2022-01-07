Число обнаруженных за сутки случаев ковида в Украине превысило 6,6 тысяч

Выздоровели более 9 тыс. человек, в больницы попали 2 028 человек.

В среду, 5 января, в Украине подтвердили 6 632 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, болезнь диагностировали у 240 детей и 182 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера с ковидом были госпитализированы 2 028 человек, преодолели болезнь 9 121 человек, 187 пациентов с коронавирусом умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1173;

– 1173; Винницкая область – 255;

Волынская область – 73;

Днепропетровская область – 216;

Донецкая область – 298;

Житомирская область – 201;

Закарпатская область – 281;

Запорожская область – 172;

Ивано-Франковская область – 290;

Киевская область – 250;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 100;

Львовская область – 400;

Николаевская область – 122;

Одесская область – 379;

Полтавская область – 305;

Ровенская область – 235;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 173;

Харьковская область – 397;

Херсонская область – 127;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 252;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область – 102.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели от коронавируса 3 500 914 человек, от осложнений ковида умерли 96 896 украинцев.

По данным Минздрава, за сутки 5 января были вакцинированы против COVID-19 104 844 человека. Первую дозу получили 29 997 человек, вторую – 70 164 человека. Дополнительной дозой были привиты 643 человека, бустерную дозу получили 4 040 человек.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 778 321 человек, из них первую дозу получили 14 78 319 человек, две дозы – 13 905 862 человека. Дополнительной дозой привиты уже 5 399 человек, 11 596 украинцев получили бустерную дозу противоковидной вакцины.

Всего в Украине было сделано 28 701 176 прививок.

Сутками ранее в Украине зафиксировали 4 571 новый случай ковида, госпитализировали 1 366 человек, 273 пациента умерли. Выздоровели от коронавируса 8 439 украинцев.