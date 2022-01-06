Житель Запорожья получил семь лет тюрьмы за попытку поджога храма в 2019 году

По заданию пророSSийских боевиков накануне предоставления Томоса ПЦУ мужчина должен был спровоцировать конфликт на религиозной почве.

К семи годам лишения свободы приговорен гражданин Украины, который в 2019 году пытался поджечь храм Украинской православной церкви в Запорожье.

Об этом сообщила Служба безопасности.

По данным спецслужбы, мужчина действовал по заданию и координации так называемой ДНР для дестабилизации ситуации в регионе на религиозной основе.

"Установлено, что боевики террористической организации «ДНР» накануне предоставления Томоса Православной церкви Украины пытались спровоцировать конфликт на религиозной почве. По имеющимся данным, псевдоспецслужба террористов подыскала жителя Запорожья, который за 30 тыс. грн согласился совершить преступление – организовать поджог храма Апостола Иоанна Богослова, что принадлежит УПЦ", – рассказали в СБУ .

Одним из ключевых требований сепаратистов было распространение в СМИ видео пожара, который должен был трактоваться как "нападение на местную церковную общину УПЦ мирян новообразованной Православной церкви Украины".

Организатор преступления и его сообщники были задержаны "на горячем" при попытке поджога. Суд признал виновным организатора поджога по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на организацию совершения террористического акта) Уголовного кодекса и вынес приговор – 7 лет лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, поместная православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. Ее предстоятелем был избран митрополит Эпифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Эпифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата ее официально признали Элладская, Александрийская и Кипрская церкви, еще несколько церквей сделали это де-факто.