Церемонию "Грэмми" перенесли из-за ухудшения ситуации с ковидом

Академия звукозаписи США приняла решение перенести церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" на неопределенный срок из-за коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении Академии звукозаписи и CBS.

"После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград "Грэмми"", - говорится в сообщении на сайте премии.

Отмечается, что из-за нового штамма коронавируса омикрон проведение церемонии, запланированное на 31 января, "связано с слишком большим количеством рисков".

Новую дату церемонии обещают сообщить позже.

В прошлом году "Грэмми" также переносили – с 31 января на 14 марта. Больше всего наград получила певица Бейонсе – четыре.

Лучшим альбомом признали Folklore Тейлор Свифт, Билли Айлиш получила приз в категории "Запись года" за песню Everything I wanted, а "Песней года" признали I Can`t breathe певицы H.E.R.

Номинации на премию "Грэмми" 2022 года было объявлено 2 ноября. Лидером по количеству номинаций стал джазовый музыкант Джон Батист. Его номинировали в 11 категориях. Далее идут Doja Cat, H.E.R и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций каждый.

В этом году впервые в истории вручения "Грэмми" было номинировано по 10 исполнителей в каждой категории так называемой "Большой четверки" – альбом, пластинка и песня года, а также лучший новый исполнитель.