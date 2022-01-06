Во Львове от коронавируса в возрасте 38 лет умер художник Остап Лозинский

Он лечился от осложнений в Центре легочного здоровья.

Во Львове от коронавируса в возрасте 38 лет умер художник Остап Лозинский
Фото: velychlviv.com

Во Львове умер известный художник, иконописец Остап Лозинский.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Сегодня отошел в вечность известный львовский художник и иконописец Остап Лозинский. Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно", - написал Садовый в фейсбуке.

Художник Роман Зилинко в комментарии местному изданию Tvoemisto.tv рассказал, что Лозинский умер в результате осложнений от коронавируса. Он лечился в Центре легочного здоровья, а перед тем – в больнице скорой помощи.

Остап Лозинский родился во Львове в 1983 году. Окончил Львовский государственный колледж декоративно-прикладного искусства им. И. Труша и Львовскую национальную академию искусств. Учился в аспирантуре Института народоведения НАН Украины.

Художник был куратором и сокуратором выставочных и издательских проектов, инициатором обучающих программ, мастер-классов и мультимедийных проектов, соавтором постоянных экспозиций в Национальном музее во Львове им. А. Шептицкого. Участник групповых и персональных выставок в Украине и за границей.

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